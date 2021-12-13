Речь идет именно о дополнительной дозе вакцины от коронавируса, а не бустерной.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал, что сегодня подпишет приказ о введении в Украине третьей дозы от COVID-19. Речь идет именно о дополнительной дозе, а не бустерной.

Об этом Ляшко заявил во время брифинга 13 декабря.

"Сегодня я подпишу приказ, который одобрит позицию национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике и позволит вводить дополнительную дозу вакцины от COVID", - отметил министр.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, кто и когда получит третью дозу вакцины от коронавируса в Украине (видео)Глава Минздрава отдельно подчеркнул, что речь идет именно о дополнительной дозе, а не бустерной.

"Дополнительная доза - это доза, которая вводится с целью достижения лучшей защиты у лиц, которые по состоянию своего здоровья, имеют более низкую эффективность вакцин по сравнению с эффективностью вакцины в общей популяции", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Украина готова к введению бустерных прививок от коронавируса. Это произойдет после того, как соответствующее решение примет Европейский Союз, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Третью дозу вакцины будут вводить через девять месяцев после полной вакцинации.

Отметим, записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Марта Гичко