Вакцины против COVID-19 "очень хорошо" защищают в течение шести месяцев после последней дозы с некоторым "небольшим, умеренным снижением" защиты.

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала людям, которые имеют ослабленный иммунитет или привиты инактивированными вакцинами против COVID-19, получить бустерную дозу для защиты от снижения иммунитета.

По словам главы Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE) Алехандро Кравиото, вакцины обеспечивают надежный уровень защиты от тяжелых заболеваний в течение по меньшей мере шести месяцев, хотя данные показывают, что иммунитет против тяжелых заболеваний у пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями снижается, сообщает Reuters.

"В настоящее время мы продолжаем поддерживать необходимость справедливого распределения (вакцин) и использования третьей дозы только для тех, у кого проблемы со здоровьем, или людей, которые получили инактивированную вакцину", - сказал Кравиото.

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Директор департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен напомнила, что вакцины против COVID-19 защищают "очень хорошо" в течение шести месяцев после последней дозы с некоторым "небольшим, умеренным снижением" защиты.

Как отмечает Reuters, инактивированные вакцины производятся китайскими производителями Sinovac Biotech, государственной Sinopharm и индийской Bharat Biotech. ВОЗ предоставила им разрешение на экстренное использование.

Среди инактивированных вакцин в Украине используют китайский препарат CoronaVac (Sinovac Biotech).

Как сообщал УНИАН, Украина готова к введению бустерных прививок против коронавируса. Это произойдет после того, как соответствующее решение примет Европейский Союз, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Третью дозу вакцины будут вводить через девять месяцев после полной вакцинации.

Отметим, записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Александр Топчий