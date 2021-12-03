Сначала решение о бустерной прививке должны утвердить в Евросоюзе, говорят в МОЗ.

Украина готова к введению бустерных прививок от коронавируса. Это произойдет после того, как соответствующее решение примет Европейский Союз. Третью дозу вакцины будут вводить через девять месяцев после полной вакцинации.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время выступления в Раде.

Читайте такжеСтранам ЕС рекомендуют вводить бустерную дозу COVID-вакцины всем взрослым"Мы и технически готовы, и плюс наличие вакцин также говорит, что мы можем в любой момент запустить бустерную дозу и расширить возрастную категорию", - сказал глава Минздрава.

По словам Ляшко, в Европе предлагают вводить бустерную дозу через девять месяцев после первого курса вакцинации от коронавируса.

"Если примут предложение ученых, одобрят на уровне парламента, то мы будем готовы повторить это на территории Украины", - заявил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, Виктор Ляшко напомнил, когда можно будет вернуться к вопросу бустерной дозы вакцины от COVID-19. Министр пояснил: "Как только мы пересечем отметку в 50% вакцинированного населения в Украине, мы вернемся к вопросу "бустерной дозы" или повторной двукратной прививки от коронавирусной болезни".

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Автор: Марта Гичко