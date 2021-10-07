Невакцинированных сотрудников будут отстранять без сохранения зарплаты.

Министерство здравоохранения утвердило перечень профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации от коронавируса.

Об этом информирует пресс-служба Министерства.

Согласно приказу от 4 октября, на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, с целью предотвращения распространения коронавируса, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

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высших, последипломного, профессионального, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

"Педагоги и работники органов власти каждый день взаимодействуют с большим количеством людей, а потому рискуют инфицироваться коронавирусом. Почти все, кто попадает в больницу с COVID-19, — вакцинированные. Это решение призвано защитить жизнь и здоровье украинцев и их близких, создав безопасную среду в учебных заведениях и государственных учреждениях", – пояснил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Приказ вступает в силу через один месяц со дня его публикации.

Работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не вакцинируются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Усиление карантина

13 сентября Кабинет министров Украины принял изменения в постановление №1236, устанавливающее новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.

В частности, принятые изменения предусматривают, что COVID-сертификат будет иметь две опции ("желтый" или "зеленый") и будет содержать информацию о вакцинации, отрицательный результат тестирования (действует 72 часа) или выздоровления от COVID-19. Так называемый "желтый" сертификат будет иметь информацию о первых прививках, а "зеленый" - полный курс.

После введения "желтого" уровня эпидемической опасности учебные заведения будут работать при условии наличия не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами.

С 23 сентября в Украине установлен "желтый" уровень эпидопасности.

Автор: Виолетта Орлова