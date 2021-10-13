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Министерство здравоохранения расширит перечень профессий и работников организаций, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19.
Проект приказа предусматривает, что обязательной вакцинации от коронавируса подлежат работники:
- предприятий, учреждений и организаций, принадлежащих к сфере управления центральных органов исполнительной власти учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги;
- заведений защиты прав детей реабилитационных учреждений и предприятий;
- учреждений и организаций, включенных в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.
В пояснительной записке к проекту приказа говорится, что таким образом число вакцинированных в Украине должно значительно увеличиться. Это поможет стране улучшить ситуацию с коронавирусом.