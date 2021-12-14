Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов настаивает, что уже нужно начинать вакцинацию населения от COVID-19 бустерной дозой.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Данилов сказал журналистам во время презентации системы мониторинга пользования недрами.
"Мы настаиваем неоднократно, что нам нужно вводить бустерную дозу. Начинать нужно с пожилых людей. Нужно предлагать людям, чтобы они начинали третий раз вакцинироваться", - заявил Данилов.
Напомним, 14 декабря министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ относительно введения дополнительной дозы вакцины от COVID-19 в соответствии с рекомендацией Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ).
Кому нужно делать третью прививку:
- людям с ВИЧ-инфекцией, онкологией;
- пациентам после трансплантации органов;
- лицам, проходящим иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию;
- лицам с рядом других иммунодефицитных состояний.
Читайте такжеЗанятость "ковидных" коек с кислородом в Украине снизилась до 35% - KSEПо словам Ляшко, Минздрав советует вводить дополнительную дозу тем, кто имеет медицинские показания для нее. В частности, тем, кто имеет тяжелые заболевания, ведь их иммунная система могла не сформировать надлежащую защиту.
"После введения дополнительной дозы, эти люди будут более защищены от коронавирусной болезни", - заявил глава Минздрава.
Как сообщал УНИАН, в СНБО объяснили, почему не надо пугаться нового штамма коронавируса. "Омикрон" приближается к Украине, именно поэтому нужно вакцинироваться.