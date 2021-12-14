В частности, секретарь СНБО заявляет, что уже нужно прививать бустерными дозами пожилых людей.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов настаивает, что уже нужно начинать вакцинацию населения от COVID-19 бустерной дозой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Данилов сказал журналистам во время презентации системы мониторинга пользования недрами.

"Мы настаиваем неоднократно, что нам нужно вводить бустерную дозу. Начинать нужно с пожилых людей. Нужно предлагать людям, чтобы они начинали третий раз вакцинироваться", - заявил Данилов.

Напомним, 14 декабря министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ относительно введения дополнительной дозы вакцины от COVID-19 в соответствии с рекомендацией Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ).

Кому нужно делать третью прививку:

людям с ВИЧ-инфекцией, онкологией;

пациентам после трансплантации органов;

лицам, проходящим иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию;

лицам с рядом других иммунодефицитных состояний.

Читайте такжеЗанятость "ковидных" коек с кислородом в Украине снизилась до 35% - KSEПо словам Ляшко, Минздрав советует вводить дополнительную дозу тем, кто имеет медицинские показания для нее. В частности, тем, кто имеет тяжелые заболевания, ведь их иммунная система могла не сформировать надлежащую защиту.

"После введения дополнительной дозы, эти люди будут более защищены от коронавирусной болезни", - заявил глава Минздрава.

Как сообщал УНИАН, в СНБО объяснили, почему не надо пугаться нового штамма коронавируса. "Омикрон" приближается к Украине, именно поэтому нужно вакцинироваться.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Виталий Саенко