Получить дополнительную дозу вакцины против COVID-19 рекомендуется: людям с ВИЧ-инфекцией, онкологией, после трансплантации органов, лицам, которые проходят иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию, и лицам с рядом других иммунодефицитных состояний.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ о введении дополнительной дозы вакцины от COVID-19 в соответствии с рекомендацией Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ).

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Согласно приказу, получить дополнительную дозу вакцины против COVID-19, независимо от того, какой вакциной они прививались ранее, рекомендуется: людям с ВИЧ-инфекцией, онкологией, после трансплантации органов, лицам, которые проходят иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию, и лицам с рядом других иммунодефицитных состояний.

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"Мы рекомендуем вводить дополнительную дозу тем, кто имеет медицинские показания для нее в связи с тяжелыми заболеваниями, ведь их иммунная система могла не сформировать надлежащую защиту. После введения дополнительной дозы эти люди будут более защищены от коронавирусной болезни", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Как сообщал УНИАН, ранее Ляшко заявил, что для того, чтобы начать прививку бустерной дозой вакцины от COVID-19, необходимо иметь около 70% вакцинированного населения.

Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля.

Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.

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Автор: Леся Лещенко