Секретарь СНБО призвал украинцев не медлить с прививкой от COVID-19.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призывает граждан не пугаться штамма коронавируса "Омикрон", который приближается к Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Данилов сказал журналистам во время презентации системы мониторинга пользования недрами.

Секретарь СНБО убежден, что штамм коронавируса "Омикрон" придет в Украину.

Он сказал, что этот мутировавший вариант вируса уже есть в некоторых странах, которые находятся рядом с Украиной, и поэтому Украину не обойдет.

Читайте такжеШтамм "Омикрон" может появиться в Украине уже на этой неделе – СНБО"Мы от этого никуда не уйдем. Почему? Потому что он ("Омикрон") уже есть на наших границах. На сегодняшний день он уже есть в Турции, он уже ближе к нам", – заявил Данилов.

Единственное, что могу сказать, – его не надо пугаться. Он может охватывать большее количество людей, но он намного проще, гораздо легче его переносят, чем "Дельту".

"Дельта" – это очень опасная вещь", – сказал Данилов.

В то же время он призвал граждан не медлить с прививкой от коронавируса.

Как сообщал УНИАН, с 3 декабря в Украину запрещен въезд иностранцев из ряда африканских стран, где обнаружен штамм "Омикрон".

По данным Министерства здравоохранения, на сегодня штамм "Омикрон" в Украине еще не обнаружен.

Справка УНИАН. Новый вариант коронавируса B.1.1.529 впервые обнаружен в Южной Африке 24 ноября.

Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон".

"Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими, что вызывает беспокойство", – отметили в ВОЗ.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Виталий Саенко