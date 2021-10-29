Сегодня среди госпитализированных пациентов 80% - это кислородозависимые.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что по сравнению с весенней волной потребление кислорода одним больным COVID-19 выросло в 5-6 раз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Конгресса местных и региональных властей, которое проходит в Одессе.

"Украина продолжает находиться в фазе обострения эпидемии. Уже 16 областей перешли в красный уровень эпидемической опасности... И это не только цвет - это строгое соблюдение карантинных ограничений... поскольку есть два универсальных рецепта борьбы с COVID-19 - это карантинные ограничения и вакцинация", - отметил министр.

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Он призвал органы местного самоуправления, полицию и профильные службы контролировать это, поскольку самостоятельно медицинская система не сможет справиться с проблемой. "Положительный момент, что разрыв между госпитализациями и выписками начинает сокращаться. Уже нет того снежного кома, который был в начале октября, когда массово люди поступали в больницы. Сегодня в некоторых регионах произошла стабилизация на высоких цифрах, но это не время для расслабления, а время для определенной передышки", - отметил глава Минздрава.

Ляшко добавил, что если математически смоделировать, сколько жизней сохранила вакцинация, то это уже как минимум 3,5 тыс. человек за последние два месяца.

По его словам, сейчас в системе здравоохранения развернуто 70 тыс. коек, которые готовы принимать больных с коронавирусной болезнью, 48 тыс. 643 койки из них - заняты.

"Мы почти заняли такое же количество коек, которое у нас было в весенний период эпидемии. Потребление кислорода на эти цифры, которые идентичны весенней волне, выросло в 5-6 раз. То есть один пациент потребляет в 5-6 раз больше кислорода, чем прошлой волны. Сегодня среди госпитализированных 80% пациентов - это кислородозависимые", - рассказал он.

В частности, ранее двухтонную емкость в больницах надо было заполнять раз в 10 дней, а сегодня или каждый день, или раз в два дня, поэтому и запасов кислорода в учреждении остается на 1-2 дня.

Министр добавил, что один из двух заводов по выработке кислорода, которые до этого остановились на регламентные работы, уже работает, а второй начнет работать с понедельника.

"Они остановились, чтобы восстановиться и продолжить работать с большей мощностью... А это дополнительные 140 тонн жидкого кислорода к системе, и мы координируем этот процесс, чтобы ни одно заведение не осталось один на один с проблемой и каждому, кто нуждается в кислороде, он был доставлен", - подчеркнул Ляшко.

Он уточнил, что в настоящее время 280 больниц имеют автономные источники кислородоснабжения.

Напомним, ранее Ляшко рассказал, что для покрытия потребностей в кислороде для больных ковидом сейчас привлечено 35 предприятий, производящих кислород.

"Сегодня ни один пациент, ни одна больница Украины не оставлены без кислорода", - утверждает Ляшко.

При этом признал, что в определенных больницах и регионах повышен спрос на кислород.

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Автор: Антонина Доломанжи