На одном предприятии по производству кислорода регламентные работы завершились, а другое возобновит работу с 1 ноября, отметил глава Минздрава.

В Украине 80% всех госпитализированных с коронавирусом COVID-19 пациентов зависимы от кислорода.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в четверг, 28 октября, на брифинге.

Министр рассказал, что в 480 больницах, оказывающих медицинскую помощь больным с COVID-19, развернуты более 70 тысяч коек для больных с COVID-19, из них с кислородом – более 66 тысяч.

Он отметил, что 67% коек заняты пациентами с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19.

Читайте такжеВ Одессе решили острую проблему с кислородом для больных коронавирусом"В то же время реальная занятость коек с кислородом пациентами, нуждающимися в кислородной терапии, составляет 50%", – добавил министр.

При этом он отметил, что ситуация не является равномерной: в 46 из 480 ковидных больниц, а это около 10%, кровати с кислородом уже заняты на 100%, а в 193 больницах – около 40% от всех ковидных больниц – кровати с кислородом заняты на уровне 75%.

По его словам, остальные заведения работают без критической нагрузки.

Ляшко сообщил, что потребление кислорода возросло в 5-6 раз на одного пациента, госпитализированного с "Дельтой". По его словам, за сутки в Украине больницы потребляют более 330 тонн жидкого кислорода и 6 800 баллонов кислорода, и это без автономных источников кислородоснабжения, которые установлены в более 280 учреждениях здравоохранения.

Министр рассказал, что для покрытия потребностей в кислороде для больных COVID-19 сейчас привлечено 35 предприятий, производящих кислород.

"Сегодня ни один пациент, ни одна больница Украины не оставлены без кислорода", – утверждает Ляшко.

При этом он признал, что в определенных больницах и регионах повышен спрос на кислород.

Ляшко сообщил, что сейчас на одном из двух предприятий по производству кислорода регламентные работы завершены, и сегодня оно "начинает отпускать кислород в сеть".

"На другом эти работы продлятся до 1 ноября текущего года", – добавил министр.

Ранее стало известно, что в Украине 27 октября коронавирус диагностировали у 26 071 человека – это самый высокий показатель за все время пандемии. Среди заболевших 1 830 детей и 477 медработников.

Напомним, пандемия COVID-19 началась в марте прошлого года, в этом же месяце в нашей стране ввели карантин.

По состоянию на 28 октября коронавирус в Украине нашли у 2 851 804 человек, выздоровели 2 411 711 заболевших, а умерли 66 204 инфицированных.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Надя Пришляк