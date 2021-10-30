По словам топ-менеджера предприятия, одной тонны кислорода в сутки хватает для помощи 100 больным.

Медицинский кислород от "Метинвеста" для лечения больных коронавирусной инфекцией получили больницы восьми областей и столицы.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" директор департамента регионального развития группы Александр Вишняков, пишет "Гордон".

"Сегодня мы поставляем кислород в восемь областей и Киев. В октябре мы уже поставили более 600 тонн. То есть сегодня среднесуточная отгрузка составляет 80 тонн в сутки", – сообщил топ-менеджер предприятия.

Он отметил, что 1 тонны кислорода в сутки хватает для помощи 100 больным, таким образом, в сутки кислород группы "Метинвест" поддерживает жизни 8 тыс. пациентов. Оборудование и медикаменты группа поставляет в больницы с 2020 года.

"И мы увидели в октябре запросы от городских властей из других регионов, из городов присутствия, мы увидели запросы от больниц с просьбой оказать помощь кислородом. Для этого мы оперативно создали штаб. Мы развернули план действий вместе с командой из Министерства здравоохранения, и мы сегодня координируем эту работу", – сообщил Вишняков.

Руководитель объяснил, что в металлургической отрасли кислород применяют для плавки стали, но он по всем параметрам соответствует медицинскому и на предприятиях проверяется аккредитованными Гослекслужбой лабораториями.

"Атмосферный воздух под высоким давлением попадает в установку, где он резко охлаждается, и на разной температурной стадии сепарируется разный газ. Первым уходит азот, и на минус 183 получается кислород. Это жидкий кислород, который перемещается в накопительные емкости. Из этих накопительных емкостей газ закачивается в автомобили, которые доставляют кислород в больницы, где в нем нуждаются жители Украины", – рассказал он.

Дефицит кислорода в стране возник из-за того, что при инфицировании штаммом коронавируса "Дельта" употребление кислорода вырастает в пять-шесть раз на одного пациента, а также из-за того, что в конце октября два крупных завода по производству медицинского кислорода приостановили работу на 10–15 дней из-за плановых регламентных работ. Один из них уже возобновил работу.

"Сейчас мы вместе с командой Министерства здравоохранения определяем приоритеты, на какую территорию и в каком объеме необходимо поставить кислород. Мы как команда "Метинвеста" берем на себя обязательства для того, чтобы отгрузка кислорода шла круглосуточно. Прямо сейчас там стоит очередь из машин. Мы выводим дополнительные смены, люди работают 24/7 для того, чтобы как можно быстрее и качественнее сократить скорость доставки кислорода тем, кто в нем нуждается", – отметил Вишняков.

Автор: Иван Бойко