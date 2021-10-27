В областной центр кислород для больных COVID-19 привезли из другого региона.

В среду, 27 октября, в Одессу для больных COVID-19 доставили кислород из Николаева.

Как сообщили журналистам в департаменте муниципальной безопасности Одесского городского совета, в связи с острой потребностью в кислороде в больницах города вчера вечером в Николаев была отправлена спецмашина.

"В сопровождении служащих коммунального учреждения "Муниципальная стража" в Николаев была отправлена специальная машина за необходимым кислородом", – сообщили в департаменте.

Читайте такжеКислород в одной из одесских COVID-больниц закончился из-за нарушения его поставок – руководитель медучрежденияВ настоящее время машина вернулась в Одессу и выгрузила кислород в городской инфекционной больнице – основной опорной больницы региона по COVID-19.

Отмечается, что транспортировка и сопровождение крайне необходимого для больных одесситов кислорода прошли без происшествий.

Напомним, 26 октября в Одессе в одном из ковид-отделений областного Центра социально значимых болезней закончился кислород, более 40 пациентов пришлось эвакуировать.

27 октября в Одесской областной госадминистрации заявили, что критическая ситуация с кислородом сложилась в опорных больницах городов Раздельная и Арциз. Его в эти населенные пункты планировали доставить из Одессы, в частности и городской инфекционной больницы.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Лариса Козовая