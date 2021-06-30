Кроме того, COVID-19 все чаще заболевает молодое население полуострова.

В Крыму обнаружены заразившиеся так называемыми "индийским" и "британским" штаммами коронавируса - альфа и дельта.

Об этом во время совещания с главой оккупационной власти полуострова Сергеем Аксеновым рассказала руководитель "регионального управления" Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Видео совещания опубликовано на странице Аксенова в Facebook.

"По результатам секвенирования на территории Республики Крым выделяются как традиционные штаммы новой коронавирусной инфекции, так и штаммы, вызванные "британским" вирусом и "индийским" вирусом. То есть на сегодняшний день идет смешанное циркулирование", - сообщила Пеньковская.

Кроме того, по ее словам, COVID-19 все чаще заболевает молодое население Крыма: больше всего заболевших среди людей 18-27 и 30-49 лет.

В комментарии российскому РБК Пеньковская добавила, что новые штаммы циркулируют по всей территории России.

"Ничего необычного нет, они не сегодня стали циркулировать", - заявила она.

"Индийский" штамм дельта: что известно

Образец этого варианта коронавируса SARS-CoV-2 - линия B.1.617.2 (дельта) - впервые был обнаружен в Индии осенью 2020 года. Его полный геном опубликовали в международной базе GISAID 7 октября.

Читайте такжеВакцина Pfizer будет приходить в Украину ежемесячно, всего должно быть 20 миллионов доз до конца года – санврачВесной 2021-го "индийский" штамм дельта зафиксировали в России. К тому времени в стране уже было известно о нескольких сотнях зараженных "британским" штаммом (альфа).

В июне 2021-го в Индии был обнаружен мутировавший вариант B.1.617.2, известный как вариант AY.1 или дельта плюс, а в Украине зарегистрировали первые случаи инфицирования штаммом дельта.

В НАН Украины ожидают, что к концу лета штамм дельта будет доминировать на всей территории Европы, а в Украине из-за низкого уровня вакцинации населения и большой миграции с РФ может распространиться более быстрыми темпами и иметь более тяжелые последствия, чем в западных странах.

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Автор: Катерина Комолова