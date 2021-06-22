В НАН ожидают, что к концу лета штамм "Дельта" будет доминировать на всей территории Европы.

В Украине из-за низкого уровня вакцинации населения и большой миграции с РФ штамм коронавируса «Дельта» («индийский») может распространиться более быстрыми темпами и иметь более тяжелые последствия, чем в западных странах.

Об этом говорится в обзоре текущей эпидемической ситуации в Украине, подготовленном рабочей группой Национальной академии наук по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2.

Отмечается, что, несмотря на положительную эпидемическую динамику в Украине, обеспокоенность вызывает быстрое распространение штамма «Дельта» в европейских странах. В странах, где этот штамм уже стал доминантным (Великобритания, Россия, Португалия), наблюдается быстрое ухудшение эпидемической динамики. В остальных странах Европы штамм «Дельта» быстро вытесняет другие.

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В НАН ожидают, что к концу лета он будет доминировать на всей территории Европы. Страны, в которых «Дельта» уже доминирует, отличаются тем, что последний пик они прошли примерно в январе 2021 года и не имели весеннего пика подобно странам Восточной Европы - таким, как Украина, Польша, Румыния, Венгрия. Эпидемическая динамика Украина сейчас наиболее похожа на динамику Польши и Румынии, в которых эпидемические показатели достигли минимумов весны 2020 года.

«По уточненным данным, доля штамма «Дельта» в России уже составляет около 72%, хотя выборка данных существенно сосредоточена в г. Санкт-Петербург. Кроме того, из российских новостных агентств известно, что в Московской области число госпитализаций уже три недели растет на 40% в неделю, а свободными остаются менее 11% коечного фонда. Для сравнения: недельные темпы роста числа госпитализаций в Украине во время мартовско-апрельской волны никогда не превышали 30%, а в Киеве превышение отметки в 40% наблюдалось только в течение одной недели на начальном этапе роста», - говорится в сообщении.

В НАН отмечают, что ослабление относительно тех, кто прибывает с временно оккупированных территорий, предложенные правительством Украины, усиливают риски быстрой вспышки на востоке страны, вызванной штаммом «Дельта».

Мутация коронавируса: что известно

Как сообщал УНИАН, 11 мая тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине есть угроза возникновения четвертой волны COVID-19, которая может быть вызвана «индийским» штаммом коронавируса.

22 июня действующий министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, как Украина готовится к возможному появлению "индийского" штамма коронавируса. По его словам, каждый, кто посещает Украину, должен предоставить или отрицательный ПЦР-тест, или экспресс-тест, или справку о полном курсе прививки от коронавируса вакцинами, которые разрешены к использованию Всемирной организацией здравоохранения.

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Автор: Константин Гончаров