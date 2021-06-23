Новую разновидность штамма коронавируса delta+ уже обнаружили в десяти странах - Индии, США, Великобритании, Португалии, Швейцарии, Японии, Польши, Непале, Китае и России.
В частности Индия сообщила о 22 случаях заболевания, вызванных delta+.
Delta+ - это вариант delta с дополнительной мутацией K417N. Мутация K417N также наблюдается в варианте beta, впервые обнаруженном в Южной Африке
Существует как минимум две отдельные группы варианта, известные как delta-AY.1 и delta AY.2. AY.1 наиболее распространен.
Читайте такжеAstraZeneca заявила, что ее вакцина защищает от индийского штамма "Дельта"Когда его впервые обнаружили, он был коротко и неофициально описан как "непальский" вариант, потому что его зафиксировали у 13 человек, которые путешествовали из Непала в Японию. Возник ли вариант действительно в Непале, неясно.
Серьезность и заразность delta+ еще не известна. На данный момент delta+ является вариантом, вызывающим интерес исследователей, но его пока не классифицируют как "вызывающий беспокойство", передает Украинская правда.
Новый вариант штамма коронавируса delta+: что известно
21 июня индийский штат Махараштра сообщил о примерно 20 случаях инфицирования новым вариантом штамма коронавируса.
Эта мутация получила название "дельта плюс" (delta+).
Правительство штата сообщило, что образцы отправлены на секвенирование генома, после исследования можно будет понять, является ли новый вариант доминирующим или рассеянным.
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