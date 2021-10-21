В курортном городе сессию Одесского райсовета отнесли к массовым мероприятиям, и попасть туда можно будет при определенных условиях.

В Одессе журналистов и депутатов не будут пускать на сессию Одесского районного совета без сертификата о вакцинации или документа о тестировании на COVID-19.

Об этом журналистам заявили в пресс-службе райсовета.

В частности, в четверг, 21 октября, пресс-служба сообщила, что ближайшая сессия состоится завтра, 22 октября. При этом отмечается, что для посещения сессии необходимо иметь при себе один из соответствующих документов – сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест, тест на антиген, который сделан не позднее чем за 72 часа до события, или справку о перенесенном COVID-19.

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В пресс-службе УНИАН уточнили, что нововведение связано с постановлением Кабинета министров об ограничениях при проведении массовых мероприятий в регионах, отнесенных к "красной" карантинной зоне.

"Депутаты райсовета также предупреждены о необходимости наличия сертификата или результатов тестирования", – добавили в пресс-службе.

Напомним, с 18 октября Одесская область находится в "красной" зоне эпидопасности распространения COVID-19.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Лариса Козовая