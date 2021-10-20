За последние сутки в городе зафиксированы 793 новых случая COVID-19.

В Одессе началась сортировка больных на COVID-19, которые нуждаются в госпитализации.

Об этом в Facebook сообщила председатель общественной организации "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова.

Она привела в пример случаи, которые, по ее мнению, об этом свидетельствуют. В частности, ей позвонила одесситка, попросившая помощи в госпитализации матери.

"Пожилая женщина слабела на глазах, скорая помощь не ехала несколько часов, а во всех стационарах отвечали, что мест нет. Примерно через четыре часа женщина перезвонила и сказала, что мать умерла, а медики так и не прибыли", - рассказала Ножевникова.

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Кроме того, по информации волонтера, вчера в 17:00 ей сообщили о 62-летнем мужчине с сатурацией 70 и поражением легких 60%. Он – онкобольной, после двух химиотерапий. Автомобиль скорой помощи ездил с ним по городу несколько часов, стационары не принимали, отвечая, что мест нет.

Ножевникова, пытаясь помочь этому мужчине, обзвонила стационары и чиновников, которые могли бы оказать содействие. В результате, ей сказали, что место найдено и можно везти пациента.

"Едем. Два часа почти ждем у ворот. Почему-то не берут. Родственники звонят мне, я – тем, кто помогает, они – врачам, потом – мне, я – родственникам. Более 20 звонков. В итоге прямым текстом сообщают, что у пациента рак гортани и, мол, "какой смысл его брать"… Вот так, мои хорошие, медицинская сортировка начала действовать", - написала волонтер.

По ее словам, указанного мужчину в стационар все-таки "запихнули с криками и угрозами". Она также выразила свое возмущение тем, что отсутствие мест в стационарах пытаются скрыть.

"Учитывая, что данные по местам вчера "по нолям" во всех стационарах, может честнее уже это озвучивать? Чтобы не тратить время "скорых", например, чтобы не давать ложную надежду людям?", - акцентирует Ножевникова.

При этом отмечает, что и в стационарах надежда на спасение есть не у всех. Вчера она получила огромное количество сообщений о том, что в палатах медики не подходят к госпитализированным людям. Как отмечает волонтер, это, в первую очередь, связано с нехваткой медиков.

"Конечно, к вам не подходят. Потому что два врача на 150 человек – это просто нереально. Вас (больных – УНИАН) все больше, а врачей все меньше…", - написала Ножевникова.

По ее данным, вчера от коронавируса в Одессе умерло 58 человек. Но это – официальные данные, а реальное число значительно выше. Это несоответствие связано с тем, что статисты и учреждения здравоохранения не получают соответствующую информацию.

По данным Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, в Одесском регионе за последние сутки зафиксировано 1 тыс. 606 новых случаев COVID-19. Из них в Одессе – 793.

Как писал УНИАН, в Одессе центры массовой вакцинации от COVID-19 с 20 октября переходят на ежедневный режим работы. Прививки от коронавируса в городе сейчас проводятся вакцинами Comirnaty/Pfizer, CoronaVac и AstraZeneca.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Лариса Козовая