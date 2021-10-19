За последние три дня в Одессе сделано более 20 тыс. прививок. Поликлинические кабинеты не выдерживают нагрузки.

В Одессе центры массовой вакцинации от COVID-19 с 20 октября переходят на ежедневный режим работы. Прививки от коронавируса в городе сейчас проводятся вакцинами Comirnaty/Pfizer, CoronaVac и AstraZeneca.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, такое решение было принято из-за того, что Одесская область вошла в "красную" зону карантина.

Так, вакцинация в городе проводится с февраля, а с конца мая центры массовой вакцинации работали еще и в выходные. Во всех Центрах первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) функционируют стационарные кабинеты вакцинации, а в коллективы, численность которых от 50-ти человек, выезжают специальные мобильные бригады.

Однако с 18 октября Одесская область включена в "красную" карантинную зону, что предусматривает ограничения по работе ряда учреждений, которые не применяются при условии вакцинации 100% сотрудников и посетителей.

В связи с этим в последние дни резко возросло количество одесситов, желающих сделать прививку.

"Только за последние три дня в Одессе сделано более 20 тыс. прививок. Это создало дополнительную нагрузку на кабинеты вакцинации ЦПМСП. Поэтому принято решение об организации работы центров массовой вакцинации и в будние дни", - рассказали в пресс-службе.

Где вакцинироваться в Одессе

Начиная с 20 октября, ежедневно с 9:00 до 18:00 сделать прививку от COVID-19 можно будет по следующим адресам:

В частности, на переулке Семафорный, 4 (ТЦ Fontan Sky), и по ул. Семена Палия, 125-Б (ТЦ "DEPOt").

Также в двух ТРЦ City Center-по ул. Давида Ойстраха, 32 и на проспекте Небесной Сотни, 2.

Кроме того, на площади Деревянко в издательстве "Черноморье" и в международном аэропорту "Одесса" (работает с 10:00 до 17:00).

Также ежедневно продолжают работать поликлинические кабинеты (ЦПМСП) Одессы.

Прививки от COVID-19 в Одессе сейчас проводятся вакцинами Comirnaty/Pfizer, CoronaVac и AstraZeneca.

Читайте такжеМинздрав показал жуткие фото лечения COVID-больных и вывоза тел умершихВ мэрии отметили, что массовая вакцинация позволит эффективно противостоять распространению инфекции, снизит нагрузку на больницы, сохранит жизнь и здоровье многих одесситов. Среди всех больных COVID-19 около 97% составляют непривитые пациенты.

Напомним, записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Как сообщал УНИАН, Украина вошла в ТОП-10 стран мира с наибольшим количеством новых случаев COVID-19.

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Автор: Лариса Козовая