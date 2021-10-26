По состоянию на 1 октября менее 60% детей первого года жизни, которые требуют обязательных прививок, получили все три дозы вакцины против полиомиелита.

Заместитель министра здравоохранения Украины - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин отмечает критически низкий показатель вакцинации от полиомиелита в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции.

"К сожалению, на 1 октября лишь 59,7% детей первого года жизни, которые требуют обязательных прививок, получили все три дозы вакцины против полио. И это является критически низким показателем для Украины, в том числе, который представляет определенный эпидемический риск распространения полио на территории страны", - подчеркнул Кузин.

Он отметил, что полиомиелит может вызывать паралич на всю жизнь, а иногда - быть летальным.

"Поэтому я бы хотел... призвать родителей не пренебрегать здоровьем своих детей и еще раз пересмотреть вакцинальный статус своих детей, убедиться в том, что дети прошли полный курс прививок, который сейчас прописан в рамках Национального календаря прививок", - подчеркнул Кузин.

Он напомнил, что согласно календарю, плановые вакцинации делают в 2, 4, 6 и 18 месяцев жизни ребенка, а также в 6 и 14 лет.

В случае, если какая-то прививка была пропущена, добавил чиновник, необходимо обратиться к своему педиатру или семейному врачу.

Кузин также подчеркнул, что несмотря на нынешнюю ситуацию с коронавирусом, рутинная, плановая вакцинация не должна останавливаться.

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В свою очередь, руководитель программы Всемирной организации здравоохранения по вопросам чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения Гийом Симонян также призвал провакцинировать детей от полиомиелита. "Охват вакцинацией в Украине надо поднимать - для того, чтобы закрывать двери для свободного входа полиомиелита", - сказал он.

Также глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин отметил: "Наши последние исследования показывают, что лишь 82% украинских родителей имеют положительное отношение к вакцинации".

Кроме того, старший советник программы по иммунизации Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Умид Шарапов также отметил, что необходимо совместно работать над тем, чтобы каждый украинский ребенок получил эффективную вакцину от полиомиелита.

Полиомиелит у ребенка из Ровенщины

Кроме того, главный санврач Игорь Кузин отметил, что эпидемиологическое расследование заболевания полиомиелитом ребенка из Ривненской области еще продолжается.

Как сообщал УНИАН, 6 октября был подтвержден случай паралича вследствие заболевания полиомиелитом у 1,5-годовалого ребенка из Ривненской области. Позже стало известно, что в семье, где полиомиелит парализовал младенца, заболели еще шестеро детей.

Кузин подчеркнул, что полиомиелит является заболеванием, которое полностью регулируется средствами иммунопрофилактики. "При условии надлежащего уровня охвата прививками, случаев полиомиелита в государствах не регистрируется и дети могут чувствовать себя защищенными", - сказал он.

В то же время Кузин констатировал, что полиомиелит "вернулся в Украину".

"Он стал причиной паралича ребенка в возрасте 17 месяцев в Ривненской области. Сейчас у нас еще проходит эпидемиологическое расследование. Но предварительные результаты уже будут сегодня озвучены Центром общественного здоровья", - отметил он.

Чиновник добавил, что в Украине действительно был зафиксирован случай вакцинородственного полиовируса типа 2.

"Состоялось внеочередное заседание Комиссии по ТЭБ и ЧС на уровне Ривненской области, где была объявлена чрезвычайная ситуация биологического характера областного уровня. И соответственно... был запущен такой "нулевой" раунд иммунизации детей на уровне области, который необходим для того, чтобы защитить детей от полиовируса", - отметил он.

Среди основных следующих шагов по этой вспышке, добавил Кузин, - проведение качественного и полноценного эпидемиологического расследования. "Сейчас две команды работают как на уровне Ривненской области, так и на уровне Закарпатья... И также визиты были уже спланированы, они уже были проведены. Сейчас ожидаются именно результаты лабораторных исследований по итогам этих визитов", - сказал он.

Специалист отдела эпидемического надзора Центра общественного здоровья Ирина Кисляк пояснила, что дети из семьи, в которой ребенок заболел полиомиелитом (всего в семье 10 детей), посещали Закарпатскую область. Так, рабочая группа в составе специалистов ЦОЗ, ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения посетили и Ривненскую, и Закарпатскую области.

"В Закарпатской области мы также были в местах, где находились эти дети. Из этой семьи в Закарпатской области было двое детей, два мальчика. Именно те места, где контактировали дети, - также были забраны материалы у контактных лиц, была забрана вода из окружающей среды. И все эти образцы были доставлены к нам в референс-лабораторию... Центра для дальнейших исследований. На сегодняшний день эти исследования продолжаются, и работа по определению возбудителей также продолжается", - сказала Кисляк и отметила, что 17-месячный ребенок привит не был.

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В свою очередь, старший советник программы по иммунизации Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Умид Шарапов сообщил, что в рамках проведения расследования этой вспышки эксперты по полиовирусу из Атланты в конце недели приедут в Украину, чтобы также помочь в расследовании.

Полиомиелит: что известно

Полиомиелит - это инфекционная болезнь, поражающая нервную систему. Наиболее уязвимыми являются дети до 5 лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.

Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего через грязные руки, зараженную пищу и воду.

Первые симптомы болезни - лихорадка, усталость, головная боль и слабость в мышцах. За считанные часы может появиться паралич, чаще всего поражает ноги. Каждый десятый умирает от удушья.

Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый.

Последний раз в Украине фиксировали заболевание полиомиелитом в 2015 году.

Автор: Таня Поляковская