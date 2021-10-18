В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 9524 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в частности, заболели 790 детей и 122 медработника.
Также вчера госпитализированы 3127 человек, скончались от осложнений болезни – 177.
Суточный показатель заболеваемости традиционно снизился после долгих выходных, днем ранее выявили 11 288 случаев заражение коронавирусом. А 14 октября зафиксировали почти 19 тысяч инфицированных - это рекордный показатель за последние полгода.
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Больше всего новых случаев зафиксировали в Одесской (1 367), Харьковской (823), Днепропетровской (782) и Житомирской (703) областях.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
За все время пандемии в Украине заболели 2644694 человека, выздоровели – 2329418, умерли – 60810.
Тест на коронавирус в Украине
Лаборатории сделали более 49 449 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 23 992, методом ИФА — 2 946. Также сделали 22 511 экспресс-тестов на антиген к вирусу.
Всего в стране провели более 13,5 миллиона ПЦР-тестирований.
Вакцинация от коронавируса в Украине
В Украине за прошедшие сутки 55897 людей вакцинировано от COVID-19. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, одну дозу получили 33 680 человек, полностью иммунизированы - 22217.
От начала вакцинальной кампании привито 7956095 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 6490162. Всего проведено 14446255 прививок.
Напомним, как сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения Украины подготовило документы для вакцинации подростков от 14 лет.