Кузин отметил, что украинцы пока не спешат делать COVID-прививки.

В Украине продолжается вакцинация от коронавируса, но пока речи о третьей (бустерной) дозе не идет.

Об этом в эфире "Сніданка з 1+1" рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

По словам Кузина, сейчас бустерную дозу вакцины украинцам вводить не будут.

"На прошлой неделе национально-техническая группа экспертов рассматривала введение дополнительной дозы вакцины. Вводить ее пока не рекомендует Министерство здравоохранения", - сказал санврач.

Кузин отметил, что украинцы не спешат делать прививки от коронавируса, а это очень плохо.

По словам Кузина, ежедневно в Украине вакцинируют около 120 тысяч человек, а этого недостаточно, чтобы побороть пандемию. Впрочем, способность системы почти вдвое выше.

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"Минздрав работает над развертыванием инфраструктуры, чтобы она была максимально удобна. Темпы надо наращивать. Мы сейчас вносим некоторые преференции для вакцинированных людей в пределах адаптивного карантина. Способность системы - это 250 тысяч прививок в сутки. Значительно упала заинтересованность людей в том, чтобы вакцинироваться", - сообщил Кузин.

Напомним, что EMA одобрил введение 3-й дозы жителям ЕС старше 18 лет, но теперь нужно решение Евросовета.

Ранее центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC или ЦКЗ) обнародовали статистическую информацию о частоте побочных эффектов после третьей дозы мРНК COVID-вакцин Pfizer / BioNTech и Moderna.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко