Сейчас уже более 10 стран ЕС начали предоставлять разрешение на применение бустерной дозы без решения EMA.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) 4 октября решит относительно возможности применения третьей дозы вакцины Pfizer.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух должностных лиц и внутренний документ EMA.

Медицинский регулятор ЕС 4 октября решит, одобрять ли применение усилительной (бустерной) дозы вакцины Pfizer, однако, маловероятно, что будут даны четкие указания, какие именно возрастные группы должны получать третью дозу.

Если в EMA поддержат такое решение по третьей прививке, то блок из 27 стран-членов присоединится к Соединенным Штатам, Великобритании и Израилю, которые уже получили "зеленый свет" на применение бустерной дозы, хотя нет консенсуса между учеными относительно необходимости этой дозы.

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Во время закрытой встречи с законодателями ЕС руководитель EMA Емер Кук заявил, что 4 октября появится вывод о необходимости применения бустерной дозы Pfizer для широких слоев общества.

Сейчас уже более 10 стран ЕС начали предоставлять разрешение на применение бустерной дозы без решения EMA.

На следующей неделе EMA сосредоточит внимание на безопасности и эффективности бустерных доз.

Как сообщал УНИАН, недавно в у Соединенных Штатах началась кампания по дополнительной вакцинации от COVID-19.

Автор: Виталий Саенко