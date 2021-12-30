Петиция была опубликована на сайте президента 23 сентября и набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию №22/123600-эп "Отмена принудительной вакцинации населения".

Автор документа Дмитрий Зинькевич писал: "Не должно быть такого, что люди вакцинируются просроченными вакцинами под страхом увольнения с работы или неполучения заработной платы".

Читайте такжеВакцинироваться от гриппа и COVID-19 можно в один день - иммунологВ ответ на петицию Зеленский подчеркнул, что в случае угрозы возникновения особо опасной инфекционной болезни или ее массового распространения могут проводиться обязательные профилактические прививки против нее.

"При этих обстоятельствах предусмотрено, что в отношении отдельных особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные медицинские осмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные меры в порядке, установленном законами Украины", - пояснил глава государства.

"Я обратился к Кабинету министров с просьбой выяснить, были ли случаи использования просроченных вакцин, и в случае необходимости принять соответствующие меры реагирования", - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, с 8 ноября вакцинация от COVID-19 стала обязательной для педагогов и работников центральных и местных органов власти. Работники, которые по состоянию на 8 ноября не имели хотя бы одной прививки, должны были быть отстранены от работы без сохранения зарплат до получения прививки.

Также приказом Минздрава от 9 ноября решили добавить в перечень социальных работников, госслужащих и сотрудников стратегически важных предприятий. Этот приказ вступил в силу 9 декабря. Работники, которые не получили хотя бы первую дозу вакцины, должны быть отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Вас также могут заинтересовать новости: