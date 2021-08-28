Главный санврач Игорь Кузин отметил, что во время ревакцинации вакцину можно будет менять.

В Минздраве предусматривают проведение дополнительной вакцинации от COVID-19 через год после основного курса.

Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин, сообщается в Telegram-канале "Коронавирус в регионах".

По его словам, по поводу ревакцинации от COVID-19 идет много дискуссий, и нет достоверных статей в научных журналах и официальных позиций международных организаций, что бустерная доза вакцины рекомендована или обязательна, есть только заявления некоторых фармкомпаний, что ревакцинация вызывает больший иммунный ответ.

"То есть мы пока не делаем бустерную дозу. Сейчас наша основная стратегия – это ревакцинация через год", – заявил Кузин.

По его прогнозу, новые данные об эффективности бустерной дозы появятся в конце сентября. Также Кузин отметил, что во время ревакцинации вакцину можно будет менять, но рекомендаций еще нет.

Читайте такжеВрач объяснил, почему новая волна коронавируса в Украине не стартует в ноябреКак сообщал УНИАН, с начала кампании по вакцинации привито 5 млн 208 тыс. 200 человек, получили две дозы 3 млн 427 тыс. 847.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Spikevax американской компании Moderna.

Автор: Олег Давыгора