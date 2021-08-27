По словам заместителя министра здравоохранения, первые результаты работы украинских ученых стоит ожидать в конце года.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, когда в Украине может появиться вакцина против COVID-19 отечественного производства.

"В конце этого года мы ожидаем итоги работы украинских ученых. Они должны представить свои первые результаты. Скорее всего, это будет прототип вакцины. Условно либо молекула, либо готовое описание процедуры производства. То есть то, что можно взять для доклинических испытаний", - сказал он в интервью BBC News Украина.

Украинская вакцина от коронавируса: что известно

В октябре 2020 года тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов рассказывал, что государство полностью профинансирует изготовление украинской вакцины против COVID-19 - для этого понадобится около 100-150 млн грн.

Читайте такжеВ Украине за сутки выявили 2 тысяч новых больных коронавирусом, умерли 66 человекПо словам Степанова, вакциной занимался американский консорциум компаний DiaPrep вместе с украинскими учеными, а результаты шестимесячной работы по разработке и прохождению доклинической фазы презентовали тогда президенту Владимиру Зеленскому.

"Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования, и это правда, не имеем права. Она, скажу по правде, уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая, как другие. У нас есть материалы, исследования велись, но не на людях, однако велись", - говорил об украинской вакцине президент в прошлом году в октябре.

В мае 2021 года министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что первые отчеты по разработке украинской вакцины против COVID-19 стоит ожидать в сентябре 2021 года. В частности, свои отчеты должны были представить организации, получившие финансирование из Национального фонда исследований, а именно Институт биологии клетки во Львове и Институт биохимии им. Палладина в Киеве.

Автор: Леся Лещенко