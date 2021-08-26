Мужчине было 66 лет, он не вакцинировался.

На Буковине зафиксировали смерть от штамма коронавируса "Дельта". От него погиб 66-летний житель Черновицкой области. Новый штамм COVID-19 существенно преобладает над другими.

Об этом изданию zaxid.net сообщила главный санитарный врач области Наталья Гопко.

"Дельта" все ближе приближается к украинцам. Первая смерть на Буковине, рассказала Гопко, произошла в Черновицкой области. Там с подтвержденным штаммом "Дельта" скончался 66-летний мужчина. Он не был вакцинирован.

Пока не известно, были ли у мужчины сопутствующие заболевания, которые могли повлиять на здоровье зараженного.

По информации издания, на Буковине под наблюдением врачей находятся около 20 человек со штаммом "Дельта". Среди них четверть составляют дети. Самому старшему пациенту 88 лет, а самому маленькому - один год.

Гопко добавила, что сейчас "Дельта" преобладает над другими штаммами коронавируса. Именно поэтому она не видит целесообразности в проверке больных именно на этот штамм.

Читайте такжеВ начале осени Украина выйдет из зеленого уровня эпидемической опасности - эксперты"Последние образцы материалов, среди которых и был образец умершего буковинца, медики проверяли, чтобы определить циркуляцию мутации вируса в регионе для дальнейшего прогнозирования. То есть можно предположить, что это был не первый умерший от штамма "Дельта", но первый, который попал в поле зрения медиков", - рассказала изданию Гопко.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Украине после праздников резко увеличилось количество новых больных на коронавирус.

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Автор: Полина Кузенко