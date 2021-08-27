Сейчас возможность создания раздела о предоставлении согласия на посмертное донорство рассматривается на уровне идеи.

Министерство цифровой трансформации и Министерство здравоохранения совместно работают над созданием в приложении "Дия" нового раздела о посмертном донорстве.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службах министра здравоохранения Виктора Ляшко и Мінцифри.

В частности, в Минздраве рассказали, что ведется работа над тем, чтобы создать в приложении "Дия" отдельный раздел, в котором граждане смогут оставить согласие на посмертное донорство.

В то же время в пресс-службе главы Минздрава не предоставили подробностей, поскольку технически этот раздел еще незавершен.

Читайте такжеВ приложении "Дия" будет сразу два COVID-сертификата: какая между ними разница"Это еще в процессе разработки. Да", - сообщили в пресс-службе Ляшко.

При этом, советник вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации Олеся Диденко в комментарии УНИАН отметила, что такая идея только обсуждается в Кабинете министров.

"Если услуга будет на "Дии", мы об этом расскажем, но пока это на уровне идеи", - сказала она.

Как ранее сообщал УНИАН, Европейский Союз признал украинские COVID-сертификаты, поэтому, как только устранят технические моменты, в приложении "Действие" в разделе "услуги" можно будет сформировать COVID-сертификаты.

Авторы: Анна Бредихина, Виталий Саенко