С помощью специальных камер в ТРЦ будут отслеживать, как украинцы носят маски и соблюдают социальную дистанцию.

В Украине вскоре появятся камеры для контроля за соблюдением маскового режима в местах массового скопления людей, в частности ТРЦ.

Об этом в интервью изданию "Лига" рассказал главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.

"Будут установлены специальные камеры в торговых центрах на уровне областей страны, которые позволят увидеть, сколько людей не используют маски, соблюдают социальных дистанций", - анонсировал он.

Кузин также признал, что несоблюдение масочного режима в Украине во время пандемии является огромной проблемой. Особенно это стало заметно в период ослабления карантина.

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"За время пребывания в Украине в "зеленой" зоне видим много нарушений. Здесь будем работать с Нацполицией, чтобы обеспечить более активный контроль за соблюдением масочного режима. Например, за вчерашние сутки было всего наложено 583 постановления за нарушение масочного режима. Всего, кажется, с мая было наложено 350 000", - сообщил санврач.

Чиновник напомнил о запрете находиться без защитной маски в общественных домах, сооружениях и общественном транспорте.

"Работник Нацполиции может выносить соответствующее постановление только в случае, если не соблюдается эта норма. Такой механизм есть и должен работать в Украине, он работает во всем мире", - подчеркнул он.

Как известно, штраф за отсутствие маски в общественном месте в Украинесоставляет от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 255 грн).

Усиление карантина в Украине

13 сентября Кабмин принял изменения в постановление №1236, устанавливающее новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.

Принятые изменения предусматривают, что COVID-сертификат будет иметь две функции и содержащий информацию о вакцинации, отрицательный результат тестирования или выздоровления от COVID-19. Так называемый "желтый" сертификат будет иметь информацию о первых прививках, а "зеленый" - полный курс.

В Минздраве убеждены, что новые карантинные нормы обеспечат возвращение к "доковидной жизни".

Автор: Юрий Годован