К рейдам привлекут правоохранителей.

В Украине усилят контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах.

Об этом в интервью медицинскому эксперту ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой сказал заместитель министра - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Он уточнил, что к проверкам привлекут правоохранителей. И напомнил, что масочный режим предусмотрен во всех карантинных зонах.

"Мы действительно уже несколько раз общались с Национальной полицией, мы будем начинать с показательных рейдов. Мы понимаем, что, например в аэропорту "Борисполь" сейчас не контролируется ровным счетом ничего и об этом есть сообщения в СМИ", - сказал он.

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Кузин уточнил, что рейды будут проводить на объектах критической инфраструктуры не только в Киеве, но и в регионах.

"Также с Нацполицией сейчас прорабатываются более жесткие меры по контролю использования средств индивидуальной защиты", - добавил он.

Ранее сегодня стало известно, что в Украине для вакцинированных против COVID-19 граждан будут введены два внутренних сертификата - "зеленый" и "желтый". Кроме того, сейчас разрабатывается проект постановления правительства по смягчению требований к бизнесу и посещению заведений для тех людей, которые получили полный курс прививки и имеют внутренний сертификат.

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Автор: Юрий Годован