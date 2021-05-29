Результаты должны презентовать два украинских института, получившие государственное финансирование.

Первые отчеты по разработке украинской вакцины против COVID-19 стоит ожидать в сентябре 2021 года.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на встрече с журналистами, пишет "Украинская правда".

В частности, результаты должны презентовать два украинских института, получившие государственное финансирование.

"В сентябре 2021 года должны презентовать отчеты те, кто получил финансирование из Национального фонда исследований. Это институты Сибирского (Институт биологии клетки во Львове - УНИАН) и Комиссаренко (Институт биохимии им. Палладина в Киеве - УНИАН). По поводу частной компании ("Диапроф-мед" - УНИАН), мы не делали туда инвестиции, я не могу им говорить, когда представить результаты", - сообщил министр.

В то же время, по словам главы Минздрава, перейдут ли презентованные результаты в другие стадии, пока неизвестно.

Читайте такжеВ Киеве стартовала массовая вакцинация от COVID-19: привили первого из очереди в "Дії""Это вопрос, увидим. Это то, на что мы должны обращать внимание, но не делать приоритетом. Здесь главное, что мы запустили разработку и пошло развитие науки в сторону разработки иммунобиологических препаратов", - отметил Ляшко.

Министр говорит, что не знает, рассматривается ли сейчас вопрос подачи украинской вакцины на преквалификацию ВОЗ, но, по его словам, это очень дорогое удовольствие.

Украинская вакцина от коронавируса

В октябре 2020 года тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что государство полностью профинансирует изготовление украинской вакцины против COVID-19 - для этого понадобится около 100-150 млн грн.

Степанов рассказывал, что занимался вакциной американский консорциум компаний DiaPrep вместе с украинскими учеными, а результаты шестимесячной работы по разработке и прохождению доклинической фазы презентовали тогда президенту Владимиру Зеленскому.

"Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования, и это правда, не имеем права. Она, скажу правду, уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая, как другие. У нас есть материалы, что исследования велись, но не на людях, однако велись. Я не могу сегодня говорить о сроках, но в любом случае вы должны понять наш подход: несмотря на нашу украинскую вакцину, если у кого-то будет подтверждена вакцина раньше, мы будем закупать в любом случае", - говорил президент об украинской вакцине в октябре прошлого года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова