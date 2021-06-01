Вакцину AstraZeneca для экстренного применения уже одобрила ВОЗ, также разрешение на ее использование дали Великобритания, ЕС, Индия и Канада.

В Украине зарегистрирована вакцина AstraZeneca, которая производится в Италии и имеет такую же торговое название для экстренного медицинского применения.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Украины.

«Вчера, 31 мая, Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19 AstraZeneca для экстренного медицинского применения», - сообщили в министерстве.

В Минздраве отмечают, что это вакцина, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca, которая производится в Италии и имеет торговое название AstraZeneca.

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Также напоминается, что вакцину AstraZeneca для экстренного применения уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз, Индия и Канада.

В Украине действует закон, который упрощает процедуру регистрации вакцин от COVID-19 и сокращает ее до пяти дней.

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Сейчас прививки делают вакцинами CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute), CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее.

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Автор: Константин Гончаров