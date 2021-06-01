Эта партия предназначена для вакцинации второй дозой тех, у кого уже прошел интервал 12 недель после первой прививки.

В Украину уже к концу недели в рамках глобальной инициативы COVAX будет доставлено 705 600 доз вакцины AstraZeneca.

Об этом сообщается на сайте Минздрава. «Уже к концу недели в рамках глобальной инициативы COVAX в Украину прибудет 705 600 доз вакцины AstraZeneca. Она будет предназначена для проведения вакцинации второй дозой тех, у кого уже прошел интервал 12 недель после первой прививки», - говорится в сообщении.

В частности, как отмечают в Минздраве, эта партия вакцины будет предназначена для медиков и работников учреждений здравоохранения, участников операции Объединенных сил, социальных работников, священнослужителей, сотрудников МВД, СБУ, людей в возрасте 65+.

Также вторую дозу вакцины гарантированно получат люди, которые вакцинировались остаточными дозами или общественные деятели.

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Кампания по вакцинации началась в Украине 24 февраля.

Сейчас прививки делают вакцинами CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute), CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее.

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Автор: Константин Гончаров