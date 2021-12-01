Самый низкий показатель заполненности ковидных отделений в Украине зафиксирован в Херсонской области.

Среди всех регионов Украины лидирует по заполненности ковидных отделений Закарпатская область.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. В частности, по состоянию на 30 ноября на Закарпатье занято 63,6% ковидных коек (1228 человек).

На втором месте Хмельницкая область - 55,1% (1691 человек), третье заняла Винницкая - 54,7% (1593 лица).

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Между тем, самый низкий показатель заполненности ковидных отделений в Украине зафиксирован в Херсонской области — 33,6% (769 человек).

"В целом в стране ковидные отделения заполнены на 46%. Сейчас госпитализированы 36 296 человек", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Украине за сутки обнаружили 11 960 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1088 детей и 207 медработников. Кроме этого, за сутки зафиксировано 557 летальных случаев, госпитализировали 3629 человек, выздоровели 26 160 человек. Наибольшее количество выявленных случаев заболевания зарегистрировано в Киеве.

Кроме этого, за ноябрь в Украине было сделано почти 7,1 млн прививок против COVID-19. В частности, по последний день месяца, 30 ноября, были вакцинированы 233 тыс. 471 человек. Вчера первую дозу вакцины против COVID-19 получили 76 тыс. 979 человек, полностью иммунизированы - 156 тыс. 492 человека.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ирина Погорелая