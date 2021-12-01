В Украине за сутки выявили 11 960 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1088 детей и 207 медработников.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Кроме этого, за сутки зафиксировано 557 летальных случаев, госпитализировали 3629 человек, выздоровели 26 160 человек.
За все время пандемии в Украине
- заболели - 3 450 341 человек;
- выздоровели - 2 972 192 человека;
- летальных исходов - 86 532;
- проведено ПЦР-тестирований - 15 917 165.
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Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1592;
Винницкая область - 608;
Волынская область - 530;
Днепропетровская область - 419;
Донецкая область - 666;
Житомирская область - 214;
Закарпатская область - 409;
Запорожская область - 760;
Ивано-Франковская область – 281;
Киевская область - 704;
Кировоградская область - 135;
Луганская область - 229;
Львовская область - 417;
Николаевская область - 406;
Одесская область - 287;
Полтавская область - 905;
Ровенская область - 485;
Сумская область - 384;
Тернопольская область – 231;
Харьковская область - 613;
Херсонская область - 257;
Хмельницкая область - 586;
Черкасская область - 557;
Черновицкая область – 152;
Черниговская область - 133.
Вакцинация от коронавируса в Украине
За ноябрь в Украине было сделано почти 7,1 млн прививок против COVID-19. В частности, за последний день месяца, 30 ноября, были вакцинированы 233 тыс. 471 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.
Вчера первую дозу вакцины против COVID-19 получили 76 тыс. 979 человек, вторую дозу (полностью вакцинированы) – 156 тыс. 492 человека.
Сначала вакцинальной кампании в Украине привиты 13 млн 468 тыс. 635 человек, из них полностью вакцинированы и получили две дозы – 11 млн 279 тыс. 127 человек. Всего медики провели 24 млн 747 тыс. 760 прививок от COVID-19.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.