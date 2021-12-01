Наибольшее количество выявленных случаев заболевания зарегистрировано в Киеве.

В Украине за сутки выявили 11 960 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1088 детей и 207 медработников.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Кроме этого, за сутки зафиксировано 557 летальных случаев, госпитализировали 3629 человек, выздоровели 26 160 человек.

За все время пандемии в Украине

заболели - 3 450 341 человек;

выздоровели - 2 972 192 человека;

летальных исходов - 86 532;

проведено ПЦР-тестирований - 15 917 165.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1592;

Винницкая область - 608;

Волынская область - 530;

Днепропетровская область - 419;

Донецкая область - 666;

Житомирская область - 214;

Закарпатская область - 409;

Запорожская область - 760;

Ивано-Франковская область – 281;

Киевская область - 704;

Кировоградская область - 135;

Луганская область - 229;

Львовская область - 417;

Николаевская область - 406;

Одесская область - 287;

Полтавская область - 905;

Ровенская область - 485;

Сумская область - 384;

Тернопольская область – 231;

Харьковская область - 613;

Херсонская область - 257;

Хмельницкая область - 586;

Черкасская область - 557;

Черновицкая область – 152;

Черниговская область - 133.

Вакцинация от коронавируса в Украине

За ноябрь в Украине было сделано почти 7,1 млн прививок против COVID-19. В частности, за последний день месяца, 30 ноября, были вакцинированы 233 тыс. 471 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.

Вчера первую дозу вакцины против COVID-19 получили 76 тыс. 979 человек, вторую дозу (полностью вакцинированы) – 156 тыс. 492 человека.

Сначала вакцинальной кампании в Украине привиты 13 млн 468 тыс. 635 человек, из них полностью вакцинированы и получили две дозы – 11 млн 279 тыс. 127 человек. Всего медики провели 24 млн 747 тыс. 760 прививок от COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Авторы: Ирина Погорелая, Татьяна Герасименко