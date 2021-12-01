Другие мутации могут изменить ситуацию.

По прогнозам министра здравоохранения Виктора Ляшко, новая волна коронавируса может начаться в Украине в конце января.

Об этом он рассказал в интервью BBC.

По его словам, предотвратить высокую смертность можно с помощью вакцинации.

"Болеют вакцинированные? Да. Но значительно легче. Вакцинация предотвращает в первую очередь тяжелое течение, попадание в реанимацию. Если бы у нас были все вакцинированные, поверьте, с тем процентом вакцинированных, которые попадают в больницы, наша система здравоохранения спокойно справилась бы", - сказал Лишко.

Читайте такжеУгроза новой вспышки COVID-19 в Украине: в KSE назвали область, в которой ситуация не улучшаетсяОн говорит, что новую волну коронавируса можно ожидать на конец января.

"С коронавирусом трудно что-то прогнозировать, поскольку он разрушает все прогнозы. Даже по этой волны были ожидания на середину ноября, а серьезный скачок пошел в середине октября. Вспышки ковида повторяют сезонные вспышки ОРВИ. Поэтому новую волну можно ожидать на конец января-февраль-март. Если никакие другие мутации не приведут к другому", - отметил Ляшко.

Ранее сообщалось, что в Украине третью неделю наблюдается спад заболеваемости COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Людмила Жерновская