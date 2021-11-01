Не нужно делать прививку вакциной, если на какой-то из ее компонентов есть аллергия, подчеркнул министр здравоохранения.

Существует единственное постоянное противопоказание к вакцинации от коронавируса COVID-19.

Вакцинироваться точно нельзя, если после прививки была анафилактическая реакция, рассказал во время брифинга глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко.

Чиновник подчеркнул, что не стоит вакцинироваться препаратом, на один из компонентов которого есть аллергическая реакция.

"Отдельно подчеркиваю и обращаю внимание! Единственным абсолютным постоянным противопоказанием к прививке конкретной вакциной является анафилактическая реакция на первую дозу этой вакцины", – сказал глава Минздрава.

Министр посоветовал в таком случае подобрать для себя другую вакцину.

Анафилактической реакцией называют быструю аллергическую реакцию, из-за которой возможна даже смерть. Во время аллергической реакции пациент может задыхаться.

Читайте такжеИнфекционист назвала самую безопасную вакцину от COVID-19 в Украине (видео)Напомним, в конце октября Минздрав утвердил перечень медицинских противопоказаний и предостережений к вакцинации от COVID-19. В частности, при наличии тромбоза в определенных случаях нельзя колоть вакцины на векторной основе, например, АstraZeneca.

Вакцинация в Украине началась 24 февраля. По состоянию на 31 октября две дозы получили 7 449 818 человек. По официальным данным, население нашего государства составляет более 41 млн.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Екатерина Присяжнюк