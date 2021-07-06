В Минздраве подчеркнули, что пока нельзя со стопроцентной уверенностью говорить о вакцинации украинских подростков накануне нового учебного года.

Вакцинация детей от коронавируса препаратом Cominarty от Pfizer показана от 12 лет. В Украине пока нет такой практики.

"В настоящее время для вакцинации детей одобрена вакцина Pfizer Comirnaty. В нескольких странах началась вакцинация детей от 12 лет. Младше 12 лет, насколько мне известно, пока никто не вакцинирует. И во всех одобряющих документах все-таки говорится - от 12 лет. Вакцинировать детей можно из разных соображений, но в первую очередь, чтобы защитить их самих от COVID-19, от новых штаммов", - сообщила в эфире "Украина 24" эксперт UNICEF Екатерина Булавинова.

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В Украине тоже будут перенимать такую практику, но это будет касаться детей, которые имеют очень серьезные хронические заболевания. Булавинова отметила, что, например, в Израиле вакцинируют от коронавируса всех детей, независимо от возраста.

"Но некоторые страны вакцинируют всех детей. Израиль, например, вакцинирует. В основном детей вакцинируют те страны, которые разобрались с вакцинацией у взрослых", - добавила эксперт.

Что говорят в Минздраве?

Главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин в интервью ТСН подчеркнул, что до начала нового учебного года, который стартует с 1 сентября, в Украине могут не успеть привить от COVID-19 детей и подростков.

"Сейчас информация о вакцинации детей является ограниченной. Окончательное решение будет принимать национально-техническая группа экспертов по вопросам иммунизации. Перед началом учебного года мы должны понимать тактику по вакцинации детей и подростков", – сказал Кузин.

Кузин также сообщил, что сейчас профессиональной информации о процессе прививки от коронавируса детей известно немного. Речь идет об опубликованных правительством КНР статьи по вакцинации детей от 3 лет. Также есть несколько международных статей, посвященных вакцинации детей и подростков.

Игорь Кузин подчеркнул, что пока не может со стопроцентной уверенностью говорить о вакцинации украинских подростков в преддверии нового учебного года. Точная дата зависит от решения, которое примет национально-техническая группа экспертов, и от обеспеченности препаратами для прививки против коронавируса.

Вакцинация от коронавируса детей: что известно

Напомним, 24 июня во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) впервые сообщили, что детей можно вакцинировать от коронавируса COVID-19.

Между тем в Китае разрешили использование вакцины против коронавируса CoronaVac для экстренной прививки детей и подростков в возрасте от 3 до 17 лет.

Управление Канады по вопросам общественного здоровья (Health Canada) утвердило использование вакцины Pfizer/BioNTech для прививки детей в возрасте от 12 до 15 лет. Канада стала первой страной, где разрешили вакцинацию против COVID-19 для людей такого возраста.

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Автор: Виктория Гордиенко