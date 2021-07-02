Вакцинировать детей от коронавируса разрешили препаратом Pfizer.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что Минздрав будет предлагать летом вакцинировать препаратом Pfizer от коронавирусной болезни детей, которые имеют высокие риски осложнений в случае инфицирования коронавирусом или сопутствующие заболевания.

Об этом он сообщил в эфире программы «Сніданок з 1+1».

"Действительно, Pfizer разрешил (прививать детей от 12 лет — УНИАН) и внес соответствующие изменения в инструкцию. Такие изменения внесены, в том числе, и в Украине. На этой неделе на заседании национально-технической группы экспертов рассматривалось это решение, и пока решение заключается в том, что мы будем предлагать вакцинировать детей только тех, которые имеют сопутствующие заболевания или высокие риски, связанные с COVID-19", - заявил он.

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На вопрос, когда именно предлагается вакцинировать от COVID-19 детей, Кузин ответил: "Скорее всего, летом. И это будет касаться не 100% всех детей, а только той когорты, которая имеет тяжелые сопутствующие заболевания или высокие риски осложнений от коронавирусной болезни".

Вакцинация в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

С 29 мая в Украине заработали первые центры массовой вакцинации населения.

От начала вакцинальной кампании привито 2 млн 001 тыс. 132 человека, из них получили 2 дозы – 766 тыс. 483.

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Автор: Константин Гончаров