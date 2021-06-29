Стали известны предварительные данные эффективности препарата для лиц в возрасте от 7 до 14 лет.

Две дозы китайской вакцины от коронавируса CoronaVac у детей и подростков в возрасте 7-14 лет вызывают сильную реакцию антител.

Об этом говорится в исследовании в журнале Lancet Infectious Diseases, пишет Medical Express.

Более 95% из 550 добровольцев вырабатывали антитела к коронавирусу. Большинство побочных эффектов были легкими и умеренными, самым частым симптомом была боль в местах инъекции. Один случай пневмонии, говорят ученые, с препаратом связан не был.

У детей COVID-19 протекает легче по сравнению со взрослыми. Но они все еще являются передатчиками вируса, что делает вакцинацию школьников важным этапом глобальной кампании по иммунизации.

Читайте такжеМинздрав и ЮНИСЕФ начали кампанию в поддержку вакцинации от COVID-19В то же время ученые не оценивали ответы Т-клеток, которые играют важную роль в инфекциях SARS-CoV-2. Из-за небольшого числа участников результаты следует интерпретировать с осторожностью, поскольку невозможно сделать убедительные статистические выводы.

Sinovac продолжит исследовать эффективность своей вакцины на больших и многоэтнических возрастных группах.

С июня 2021 года в Украине стартовала массовая вакцинация населения. Граждан добровольно прививают китайским препаратом CoronaVac. На сегодня центры, где можно вколоть первую инъекцию, открылись во всех регионах Украины.

1 июня ВОЗ одобрила CoronaVac для экстренного применения. Препарат рекомендуется вводить в две дозы с интервалом от 2-х до 4-х недель взрослым в возрасте с 18 лет.

CoronaVac – это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивный, “убитый” вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.

В Украине прививка вакциной CoronaVac началась 14 апреля 2021 года. Страна законтрактовала 1,9 млн этой вакцины, из которых 1,7 млн уже получила.

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Автор: Яна Ставская