Готовится обращение по данному вопросу в Министерство здравоохранения и Кабинет министров.

В опорных больницах Одессы по COVID-19 не хватает анестезиологов, медсестер и санитаров.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, данная проблема обсуждалась сегодня на совещании городского головы Геннадия Труханова с директорами больниц по вопросам работы опорных стационаров Одессы по COVID-19.

"Наиболее проблемным моментом работы опорных стационаров является нехватка кадров – врачей-анестезиологов, среднего и младшего медицинского персонала. Активно ведутся переговоры по привлечению медиков к работе в опорных больницах, а также готовится обращение по данному вопросу в Министерство здравоохранения и Кабинет министров Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня в Одессе пациентов с подозрением и подтвержденным диагнозом COVID-19 госпитализируют в четыре больницы: городскую инфекционную больницу и отделения городской больницы №5 на ул. Троицкой и Лидерсовском бульваре. Дети поступают в детскую больницу №3, беременные и роженицы – в роддом №2.

Читайте такжеЗеленский дал Кабмину "коронавирусное" поручениеПо информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины, за последние сутки COVID-19 заболели 49 одесситов. В целом с начала эпидемии, на 4 октября, в Одессе зарегистрированы 72 тыс. 689 случаев COVID-19.

По данным на 4 октября, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 237 пациентов с COVID-19, из них 37 человек пребывают в состоянии средней тяжести, в тяжелом - 200 пациентов, из них шестеро подключены к аппаратам ИВЛ.

В ГКБ №5 проходят лечение 235 пациентов с СOVID-19, в детской городской клинической больнице №3 - 27 детей.

Ранее волонтер заявила, что в Одессе закончились места для больных коронавирусом.

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Автор: Лариса Козовая