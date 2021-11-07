С 8 ноября в "красную" зону переходит еще и Волынская область.

В Украине по состоянию на утро 7 ноября в "красной" зоне эпидемической опасности находятся Киев и 15 областей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, к "красной" зоне отнесены: Киев, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская области.

В "оранжевой" зоне эпидопасности на сегодня остаются Винницкая, Волынская, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая области.

В "желтой" находятся три области:

Закарпатская,

Кировоградская,

Тернопольская.

Что касается "зеленого" уровня эпидемической опасности, то в него не попал ни один из регионов.

Как сообщал УНИАН, с 8 ноября Волынская область переходит в "красную" зону эпидемической опасности распространения COVID-19. Соответствующее решение 5 ноября принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине 6 ноября диагностировали у 17 419 человек, госпитализированы 5 652 заболевших. В частности, заболели 1 119 детей и 195 медработников. Кроме того, выздоровели 8 520 человек, а умерли 449 инфицированных.

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Сегодня детский фонд ООН - ЮНИСЕФ - доставил в Украину 2 930 300 доз мРНК-вакцины против COVID-19 производства компании Moderna.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Тамара Отовская