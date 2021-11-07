В Украине из-за коронавируса 6 ноября в больницы попали более 5 тысяч человек / фото УНИАН
Коронавирус в Украине 6 ноября диагностировали у 17 419 человек, госпитализированы 5 652 заболевших.
За сутки выздоровели 8 520 человек, а умерли 449 инфицированных, говорится в Telegram-канале Минздрава Украины.
Коронавирус в Украине – статистика по состоянию на 7 ноября:
- Заболели 3 075 433 человека;
- Выздоровели 2 512 756 человек;
- Умерли 72 084 человека;
- Сделано 14 847 087 ПЦР-тестов.
Напомним, пандемия коронавируса началась в марте прошлого года.
В нашей стране 5 ноября COVID-19 диагностировали у 25 063 человек, госпитализировали 5 057 заболевших, умерли 793 человека, а выздоровели 11 817 пациентов.
Инфографика УНИАН