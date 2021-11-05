Решение принято по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Волынская область с понедельника, 8 ноября, переходит в "красную" зону эпидемической опасности распространения COVID-19.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 8 ноября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Волынской области.

Он напомнил, что "красный" уровень эпидемической опасности предусматривает ряд ограничений. В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и тому подобное.

Читайте такжеВо Львове от пневмонии умер ветеран АТО Юрий ДосякОграничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.

Коронавирус в Украине

В Украине за сутки выявили 26 488 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1654 ребенка и 488 медработников.

Более 11 млн украинцев уже получили одну дозу вакцины от COVID-19. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, с начала вакцинальной кампании привито 11 млн 086 тыс. 047 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 млн 762 тыс. 884. Всего проведено 18 млн 848 тыс. 929 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МИНЗДРАВА 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Леся Лещенко