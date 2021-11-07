Всего в рамках COVAX вместе с этой поставкой ЮНИСЕФ доставил в Украину уже около 7,5 млн доз вакцин разных производителей.

В воскресенье, 7 ноября, детский фонд ООН - ЮНИСЕФ - доставил в Украину 2 930 300 доз мРНК-вакцины против COVID-19 производства компании Moderna.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Украина получает вакцины бесплатно в рамках COVAX - инициативы солидарности международного сообщества, чтобы способствовать доступу к эффективным и безопасным вакцинам от COVID-19 для всех стран.

"Сейчас 11 млн украинцев получили по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19. Сегодня вакцинация - это в первую очередь ответственность каждого перед собой и окружающими... Moderna - это четвертая вакцина, которая доступна в Украине для прививки от COVID-19", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Отмечается, что всего в рамках COVAX, вместе с этой поставкой, ЮНИСЕФ доставил 7 415 810 доз вакцин разных производителей (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac).

Читайте такжеКобра выползла из унитаза и укусила мужчину за половой органГлава представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин отметил, что вакцинация является единственным способом защититься от COVID-19 и призвал всех украинцев воспользоваться этой защитой.

По его словам, вакцинированные в 5 раз реже заражаются и имеют более чем в 10 раз низкий риск госпитализации, чем непривитые. Он отметил, что, согласно новейшему опросу, проведенному ЮНИСЕФ, 42% украинцев, которые еще не вакцинировались, готовы прививаться.

Представитель ВОЗ и глава Бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт отметил, что сейчас в Украине достаточно вакцин, которые позволяют вакцинировать 100 тысяч человек ежедневно.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине 6 ноября диагностировали у 17 419 человек, госпитализированы 5 652 заболевших. В частности, заболели 1 119 детей и 195 медработников. Кроме того, выздоровели 8 520 человек, а умерли 449 инфицированных.

Прививку от коронавирусной болезни COVID-19 за минувшие сутки сделали 131 406 человек. Из них одну дозу получили 85 340 человек, полностью иммунизированы - 46 066.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Екатерина Жирий