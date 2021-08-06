Получив прививку от COVID-19, можно будет бесплатно сходить на футбольный матч.

Киевские власти решили перенять опыт иностранных государств и начали завлекать украинцев вакцинироваться от коронавируса — награждая их за это билетами на футбольные матчи.

Об этом сообщили в Facebook Министерства здравоохранения.

Билеты можно будет получить после иммунизации в центре массовой вакцинации, который открылся 1 августа в столичном ТРЦ Blockbuster Mall:

"Шахтер" - "Александрия" (7 августа);

"Шахтер" - "Генк" (10 августа).

Оба матча состоятся на НСК "Олимпийский" в Киеве.

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Записаться на вакцинацию могут все желающие в возрасте от 18 лет через онлайн-систему HELSI. Но прививают в ТРЦ только вакциной CoronaVac от китайской фармкомпании Sinovac Biotech.

Как уже сообщал УНИАН, начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан допустил введение обязательной вакцинации украинцев от коронавируса.

Автор: Станислав Кожемякин