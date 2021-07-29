В городе из-за штамма Дельта резко начало увеличиваться число заболевших.

Жителям Нью-Йорка будут платить по 100 долларов за прививку от COVID-19. Деньги можно получить только за первую дозу в городском центре вакцинации.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Мэр Нью-Йорка предложил выплачивать вознаграждение за прививки после того, как объявили, что все рабочие должны вакцинироваться или проходить еженедельное тестирование на коронавирус.

При этом в городе резко увеличилось количество случаев COVID-19 из-за штамма Дельта. Согласно данным Департамента здравоохранения штата, полностью вакцинировались от 45% до 65% жителей города.

Как ранее сообщал УНИАН, парламент Франции одобрил закон, вводящий специальные санитарные пропуски для поездок внутри страны и посещения ресторанов, а также обязательную вакцинацию всех медицинских работников.

Закон требует, чтобы все работники сектора здравоохранения сделали хотя бы одну прививку против COVID-19 до 15 сентября, в противном случае они могут быть отстранены.

Автор: Анастасия Горбачева