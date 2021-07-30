Вакцинировать будут всех желающих / фото REUTERS
В Киеве в ТРЦ Blockbuster Mall 1 августа открывается центр массовой вакцинации против COVID-19.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Он будет работать с 1 августа каждый день без выходных по графику 11:00-21:00.
Записаться на вакцинацию могут все желающие в возрасте от 18 лет по телефону контакт-центра МОЗ - 0 800 60 20 19.
В центре будут прививать вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech.
Сейчас работают уже более 360 центров во всех регионах Украины, из них 22 в Киеве.
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