Рубан отметил, что на сегодня вакцинация – это единственный путь для преодоления пандемии COVID-19.

Начальник Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) в Киеве Олег Рубан не исключает введения обязательной вакцинации украинцев от коронавируса в случае принятия соответствующего решения главным государственным санитарным врачом Украины Игорем Кузиным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Рубан в эфире OBOZREVATEL TV.

"Что касается вакцинации, то можно гордиться киевлянами, которые становятся в очередь на вакцинацию, и действительно это осведомленный контингент, который хочет вакцинироваться. Сегодня в очередь записано уже более 300 тысяч человек – это организованные коллективы и группы риска, и медицинские работники, которые не вакцинировались", - заявил он.

Рубан отметил, что на сегодня вакцинация – это единственный путь для преодоления пандемии COVID-19.

Читайте такжеБолее миллиона украинцев полностью вакцинировались от COVID-19

"С мая началась вакцинация педагогов всех учебных заведений всех сфер, которые находятся в Министерстве образования, и сегодня, к сожалению, вакцинировано лишь больше 40%, но это будет активизировано после 15 августа, когда вернутся с отпусков все учителя", - добавил он.

Рубан подчеркнул, что "учителя – это социальная сфера, которые должны быть вакцинированы обязательно".

Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве отметил, что столица является лидером по темпам вакцинации в частности работников социальной сферы. В то же время, по его словам, на каждом совещании в Киевской городской государственной администрации рассматриваются вопросы по усилению мер по вакцинации.

"В городе Киеве есть центры прививок, мобильные группы, вакцина. Сегодня Киев набирает темпы вакцинации по всем направлениям. Сегодня рассматривается вопрос о вакцинации организованных групп, коллективов", - добавил он.

"Что касается поощрения – такого бонуса нет. А что касается обязательности (вакцинации от COVID-19 – УНИАН) – это может быть в случае принятия решения главного государственного санитарного врача Украины Кузина. Если он вынесет такое постановление, то оно будет обязательным к исполнению во всех сферах. И районные, местные администрации, территориальные органы будут контролировать это", - заявил Рубан.

Он отметил, что, в случае принятия решения об обязательной вакцинации населения от COVID-19, за отказ от прививок будет предусмотрено наказание. "Есть норма закона по защите населения от инфекционных болезней – если есть угроза для окружающих, и такое решение принял главный государственный санитарный врач - то это обязательно для выполнения", - подчеркнул Рубан.

Вакцинация в Украине: что известно

Справка УНИАН. Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля. Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров