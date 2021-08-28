Глава Минздрава отметил, что Украина может приблизиться к "красной" зоне эпидемической опасности

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал вероятность того, что в ноябре Украина может приблизиться к "красной" зоны эпидемической опасности и будет введен локдаун.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время общения с журналистами.

"Кузин четко говорил, что по факту октябрь-ноябрь – это у нас период роста заболеваний на грипп и подобные заболевания. Поэтому, в принципе, мы можем прогнозировать, если не будете вакцинироваться, то в этот период может быть обострение. Будет ли локдаун, или не будет, это будет зависеть от индикаторов. Индикаторы у нас выписаны в постановлении №1236, которое опубликовано", - сказал министр.

По мнению Ляшко, если украинцы будут активно вакцинироваться, то даже при росте количества случаев коронавирусной болезни, "мы можем не иметь той нагрузки на систему здравоохранения, что было раньше".

Читайте такжеЛяшко анонсировал введение привилегий для вакцинированных от COVID-19"И это позволит нам проходить рост без жестких карантинных ограничений", - добавил Ляшко.

При этом он отметил, что в ближайшее время обнародует условия, при которых определенные сферы экономики смогут работать во время "красного" уровня эпидемической опасности.

"Мы рассматриваем вопрос, как Франция, Испания, Великобритания, США, когда растет заболеваемость, когда наши индикаторы покажут "красный" уровень эпидопасности, что определенные сферы экономики могут работать при определенном условии, если... Мы в ближайшее время проанонсируем (такие условия), как это было сделано по школам. Мы сделали это в июле, понимая, что будет учебный год", - сообщил министр.

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в ноябре Украина может приблизиться к "красной" зоны епіднебезпеки, тогда и могут ввести локдаун.

Автор: Леся Лещенко