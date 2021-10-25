За неделю количество заболевших увеличилось почти на треть и составляет более 20 тыс человек.

В Киеве уровень заболеваемости грипп и ОРВИ приближается к эпидпорогу.

Так, по данными Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава, исходя из показателей прошлой недели (42-й недели 2021 года), уровень заболеваемости в столице ниже эпидемического порога на 13,8%.

Как отмечается, в городе было зарегистрировано за неделю 20 тыс. 386 больных гриппом и ОРВИ, в том числе и COVID-19.

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"В целом в столице наблюдается рост заболеваемости на 29,1% по сравнению с предыдущей неделей, что произошло как за счет взрослого, так и детского населения. Так, детей заболело – 8 193 (рост на 9,9%), взрослых – 12 193 человека (рост на 46,2%)", - информируют центре.

В структуре заболеваемости дети составляют 40,2% (на 41-й неделе – 47,2%). Из них 50,2% - дети школьного возраста, в частности, зарегистрировано 4 тыс. 116 случаев.

В медицинские учреждения за последнюю неделю госпитализированы 2 тыс. 021 человек, из них 224 ребенка.

Напомним, как писал УНИАН, в Министерстве здравоохранения предполагают, что в эпидемический сезон гриппа 2021-2022 годов будут циркулировать штаммы B/W, H1N1 и H3N2, которые ходили и в прошлом году.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что производители вакцины против гриппа могут завезти беспрецедентное количество соответствующих препаратов в Украину. Именно над этим сейчас работают в Минздраве.

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Автор: Инна Андалицкая